Focene, avviati i lavori della “Condotta di risalita”

Strocchi: “Un passo storico per il territorio di Fiumicino”

Questa mattina, presso lo Stagno di Focene, all’interno del Consorzio di Bonifica Litorale Nord, si è svolta la cerimonia di avvio del 1° Lotto – denominato “Lotto A” – dell’impianto comunemente conosciuto come Condotta di risalita.

Alla cerimonia ha preso parte anche il movimento Autonomia da Fiumicino, rappresentato dal presidente Piero Strocchi insieme ad alcuni esponenti di spicco.

“Sono trascorsi tanti anni, forse troppi, prima di poter dare inizio ai lavori – ha dichiarato Strocchi – ma oggi, con soddisfazione, possiamo affermare che Autonomia da Fiumicino ha contribuito in maniera rilevante alla realizzazione di questo impianto, destinato a essere fondamentale per il futuro delle acque balneabili di Fregene”.

Il presidente ha poi aggiunto: “Un ringraziamento va a tutti coloro che hanno collaborato con noi al raggiungimento di questo obiettivo prioritario, i cui benefici turistici sono oggi difficili persino da immaginare. In particolare, desidero ringraziare il Comune di Fiumicino, la Maccarese Spa, le aziende coinvolte e il Gruppo Federici, che hanno reso possibile l’avvio di questa grande opera destinata a qualificare sempre più il nostro territorio”.