Fiumicino, via libera al progetto esecutivo per l’Auditorium del Mare

In vista della nuova procedura di gara pubblica, la Giunta approva piano per primo lotto da 5,9 milioni di euro per la messa in sicurezza e l’adeguamento antisismico della struttura di via del Faro.

Dopo tribolazioni varie, ora arriva una ripartenza per l’atteso Auditorium del Mare. Con l’approvazione del progetto esecutivo per la nuova procedura di gara pubblica, ad opera della Giunta comunale di Fiumicino, dopo un lungo periodo di fermo legato a criticità e alle conflittualità insorte tra Direzione Lavori, Stazione appaltante e l’ex Società appaltatrice, ripartono, con una nuova veste, le operazioni che hanno come obiettivo il proseguimento e il completamento degli interventi per il nuovo Auditorium del Mare in via del Faro.

L’Amministrazione comunale di Fiumicino, a marzo scorso, aveva confermato pubblicamente la volontà di proseguire nei lavori e il sindaco Mario Baccini era riuscito a ottenere la proroga del finanziamento vinto con il Bando per la riqualificazione delle periferie, scongiurando il rischio di uno stop definitivo per la grande opera, a seguito del fermo dei lavori per la riqualificazione dell’ex Centrale Enel di Fiumicino.

Il progetto esecutivo ora approvato riguarda il 1° Lotto Prestazionale, relativo ai lavori di messa in sicurezza, adeguamento antisismico e completamento delle opere strutturali, per un importo complessivo pari a 5,9 milioni di euro. All’Area Ambiente e Riserva – Strategia del Territorio e Progettazione – Project Financing – è stato dato il mandato di espletare le procedure di gara pubblica.

Per mettere al sicuro e di fatto salvare il progetto, l’Amministrazione aveva deciso, nei mesi scorsi, infatti, di avviare una nuova procedura di gara per individuare un soggetto appaltatore ma, nel frattempo, è stato deciso di procedere con uno “stralcio funzionale” del progetto, in modo da garantire l’utilizzo delle risorse disponibili. Questo approccio consentirà di realizzare l’opera in più fasi. Il primo lotto riguarda, per l’appunto, la messa in sicurezza e l’adeguamento antisismico dell’edificio, mentre, con altri due lotti, le fasi successive prevedono la realizzazione degli impianti e delle opere meccaniche scenografiche.

La Giunta aveva deciso di procedere con una proroga del finanziamento, che consentirà di portare avanti la progettazione in modo realistico e conforme ai nuovi prezzari e alle normative tecniche. L’intenzione è quella di garantire la realizzazione di un’opera che non solo rispetti le esigenze urbanistiche, ma anche l’impegno preso con la comunità.