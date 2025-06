Fiumicino, uomo arrestato dopo inseguimento: resistenza, guida in stato di ebbrezza e senza patente

Nella tarda serata di lunedì 2 giugno, gli agenti del Compartimento Polizia Ferroviaria per il Lazio hanno tratto in arresto un uomo presso lo scalo ferroviario “Parco Leonardo” di Fiumicino. L’arresto è stato effettuato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, guida senza patente e guida in stato di ebbrezza.

L’uomo, a bordo di un’autovettura di grossa cilindrata, non si è fermato all’alt imposto dagli agenti, dando inizio a un inseguimento di circa nove chilometri. Al termine della fuga, il soggetto è stato raggiunto e bloccato. Tuttavia, ha opposto resistenza ai poliziotti, rifiutandosi anche di sottoporsi all’alcool test dopo essere stato immobilizzato.

Grazie all’intervento della Polfer, impegnata nei controlli di sicurezza lungo le linee ferroviarie e agli obiettivi sensibili, è stato possibile evitare che la guida spericolata e in stato di alterazione psicofisica dell’uomo potesse causare danni. Il fermato è risultato essere un pregiudicato per reati contro il patrimonio e spaccio di stupefacenti, recentemente uscito dalle carceri capitoline.

