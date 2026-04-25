Fiumicino, tragedia su viale Coccia di Morto: un morto e tre feriti in un grave incidente

L’appello di Califano per la sicurezza stradale: “Serve un intervento immediato”

Un grave incidente stradale, avvenuto nella notte tra il 24 e il 25 aprile su viale Coccia di Morto a Fiumicino, ha provocato la morte di un pedone e il ferimento grave di altre tre persone, coinvolte in un violento impatto che ha visto anche una navetta ribaltarsi nella pineta. Sulla tragedia interviene la Consigliera regionale del Partito Democratico, referente del territorio e segretaria dell’Unione Comunale PD di Fiumicino, Michela Califano.

“Esprimo il mio profondo dolore per quanto accaduto. Il mio pensiero va innanzitutto alla famiglia dell’uomo deceduto: a loro rivolgo le più sentite condoglianze e la vicinanza mia personale e di tutta la comunità democratica di Fiumicino. Un abbraccio solidale anche ai feriti e ai loro cari, con l’augurio di una pronta guarigione”.

“La tragedia avvenuta su viale Coccia di Morto – aggiunge – rappresenta purtroppo l’ennesimo episodio grave su una delle arterie più critiche del nostro territorio. Nonostante la presenza del limite di velocità e dell’autovelox, la pericolosità di questa strada è nota da tempo ed è stata più volte segnalata da forze politiche, associazioni e cittadini. Oggi, purtroppo, questa criticità si è rivelata fatale”.

“Non è più accettabile continuare ad assistere a incidenti di questa gravità – rimarca – su una strada che, per conformazione, per la vicinanza all’aeroporto e per l’intenso traffico, necessita di interventi urgenti e mirati”.

“Invito quindi l’Amministrazione comunale di Fiumicino ad agire con la massima urgenza, individuando in tempi brevissimi le soluzioni più efficaci per aumentare il livello di sicurezza su questo tratto di viabilità” conclude Michela Califano