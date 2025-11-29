Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - sabato, 29 Novembre 2025

Fiumicino, svolta esercitazione antiterrorismo al Terminal 5

Operazioni coordinate da Prefettura e Polizia di Stato. Nessun impatto sui voli.

Si è svolta all’aeroporto di Fiumicino un’esercitazione antiterrorismo e protezione civile, coordinata dalla Prefettura di Roma e dalla Polizia di Stato, con il coinvolgimento di Aeroporti di Roma, Enac, Enav, Questura di Roma, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Locale, Vigili del Fuoco, Capitaneria di Porto, Commissariato di Fiumicino, Croce Rossa Italiana e Ares 118.

Le attività si sono svolte nell’area del Terminal 5, non dedicato al traffico passeggeri, e non hanno interferito con le normali operazioni aeroportuali. L’esercitazione, programmata nell’ambito dei test periodici sul Piano di sicurezza nazionale, è proseguita per l’intera giornata senza alcun impatto sulla regolarità dei voli né sulla sicurezza di passeggeri e operatori.

 

(foto AdR)

 

Scritto da Fiumicino Online
Articoli correlati
Cronaca

Fiumicino, svolta esercitazione antiterrorismo al Terminal 5

sabato, 29 Novembre 2025
Salute & benessere

Giornata Aids; dal 1 al 6 dicembre Open Week al Centro Test e Counseling di Ostia

sabato, 29 Novembre 2025
Arte e Fantasia di Lia Onda

Quando la natura intreccia le forme

sabato, 29 Novembre 2025
Politica

Fiumicino, Irienti: “Avviate le procedure per il referendum sul porto crocieristico”

sabato, 29 Novembre 2025
Sport

Basket: Supernova cade a Cassino, serata da dimenticare 86-79

sabato, 29 Novembre 2025
Corso di Taglio e Cucito
La tua pubblicità su Fiumicino Online
Web Agency Roma, dal 2001 realizziamo siti web e diamo visibilità alle aziende con la SEO
Nataline On Ice Parco da Vinci
Nataline On Ice Parco da Vinci
centro studi GoPrinz
Centro Studi GoPrinz
Natale al Parco da Vinci
Natale al Parco da Vinci
Natale al Parco da Vinci
Fantasie di Natale al Parco da Vinci