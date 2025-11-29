Fiumicino, svolta esercitazione antiterrorismo al Terminal 5

Operazioni coordinate da Prefettura e Polizia di Stato. Nessun impatto sui voli.

Si è svolta all’aeroporto di Fiumicino un’esercitazione antiterrorismo e protezione civile, coordinata dalla Prefettura di Roma e dalla Polizia di Stato, con il coinvolgimento di Aeroporti di Roma, Enac, Enav, Questura di Roma, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Locale, Vigili del Fuoco, Capitaneria di Porto, Commissariato di Fiumicino, Croce Rossa Italiana e Ares 118.

Le attività si sono svolte nell’area del Terminal 5, non dedicato al traffico passeggeri, e non hanno interferito con le normali operazioni aeroportuali. L’esercitazione, programmata nell’ambito dei test periodici sul Piano di sicurezza nazionale, è proseguita per l’intera giornata senza alcun impatto sulla regolarità dei voli né sulla sicurezza di passeggeri e operatori.

(foto AdR)