Fiumicino, stabiliti orari discoteche e nuovi limiti su attività sonore

Alcune delle nuove regole contenute nell’Ordinanza Sindacale in vigore fino al 31 dicembre 2025

di Dario Nottola

Le discoteche dovranno chiudere l’attività entro le 02:30 e vietata dalle 22, in tutto il territorio comunale, la vendita con asporto in contenitori in vetro di bevande alcoliche e superalcoliche. In vista anche della nuova stagione balneare, che dovrebbe scattare il 17 maggio, sono alcune delle regole contenute nell’Ordinanza del Sindaco di Fiumicino, Mario Baccini, che disciplina gli orari nel settore per le attività produttive, in vigore fino al 31 dicembre 2025.

Il provvedimento, che regola tra l’altro anche i mercati cittadini, ha l’obiettivo, si legge nel dispositivo, di garantire “un equilibrio tra le esigenze del tessuto produttivo, la qualità della vita dei cittadini e il decoro urbano, tenendo conto delle specificità locali, del contesto turistico e della necessità di incentivare uno sviluppo economico sostenibile“. Tutte le attività di intrattenimento che comportano emissioni sonore sono tenute al rispetto dei limiti di emissione e immissione acustica previsti dalla L. 447/1995 e dal vigente Piano comunale di classificazione acustica.

Le discoteche al chiuso devono osservare il seguente orario: apertura non prima delle ore 19, chiusura non oltre le 02:30. Le attività di intrattenimento danzante stagionale, autorizzate sul demanio marittimo, dovranno osservare i seguenti orari: venerdì, sabato e prefestivi dalle 18 alle 01; tutti gli altri giorni: dalle 18 alle 24. Tra le altre misure, i pubblici esercizi, autorizzati ad effettuare esecuzioni musicali, gli eventi e le manifestazioni che utilizzano impianti di diffusione e amplificazione sonora, sono tenuti ad osservare il seguente orario in relazione agli intrattenimenti musicali: venerdì, sabato e prefestivi dalle 18 alle 01; tutti gli altri giorni dalle 18 alle 24.

Eventuali deroghe a tali orari potranno essere concesse, con ordinanza del Sindaco, in relazione alla rilevanza culturale, sociale, politica e religiosa dei singoli eventi. Sono esonerate dall’obbligo del rispetto di tali orari le seguenti manifestazioni di rilevante interesse locale: Sagra della tellina; Sagra del pesce; Festa di S. Ippolito; festività religiosa e civile dell’Assunta; tutti gli eventi organizzati e/o promossi dall’Amministrazione Comunale.