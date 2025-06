Fiumicino, sos spreco d’acqua per la fontanella Acea in via Torre Clementina (VIDEO)

Il problema è stato segnalato da tempo a chi di competenza ed anche all’amministrazione comunale. Sos spreco d’acqua per la fontanella Acea dinanzi alla parrocchia Santa Maria Porto della Salute, in via Torre Clementina, a Fiumicino. Cittadini segnalano, da molti giorni, il mal funzionamento del pulsante retrattile a gettoniera che, quando viene azionato, rimane di fatto incastrato all’interno con la conseguenza che l’acqua continua a scorrere senza interruzioni sull’asfalto, con evidente spreco, soprattutto di questi tempi. A quanto si è appreso l’inconveniente è stato segnalato da tempo a chi di competenza ed anche all’amministrazione comunale. Il rimedio attuale fai da te? Uomini di buona volontà che, con arnesi come una pinza, devono sbattere più volte sul meccanismo per farlo sbloccare ed interrompere così il flusso d’acqua. (Vedi video) Da segnalare, infine, anche il rischio di cedimento di un tombino, inclinato, a pochi metri di distanza, con l’asfalto intorno che progressivamente si sta erodendo anche a causa dell’umidità circostante causata dallo spreco d’acqua causato dalla fontanella.