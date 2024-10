Fiumicino si illumina: installati 218 nuovi pali della luce su oltre 5km di strade

L’accensione è prevista per il 31 ottobre ed interesserà il quadrante di Redipuglia

Il Comune di Fiumicino celebra un importante traguardo per la sicurezza e la qualità della vita dei cittadini: sono stati installati 218 nuovi pali della luce, illuminando un totale di 5.318 metri lineari di strade. L’accensione ufficiale del nuovo impianto è prevista per il 31 ottobre ed interesserà il quadrante di Redipuglia.

L’Assessore ai Lavori Pubblici, Giovanna Onorati, ha espresso grande soddisfazione per il risultato raggiunto: “L’obiettivo dell’Amministrazione è rendere Fiumicino sempre più sicura e vivibile. Con le nuove installazione non solo miglioriamo la visibilità e la sicurezza stradale, ma creiamo anche un ambiente più accogliente e curato per tutti“.

“Il progetto è stato possibile grazie a un lavoro di squadra e a una visione che mira a valorizzare e tutelare ogni angolo del nostro territorio. Questi interventi rappresentano solo l’inizio di un piano di rinnovamento e ampliamento dell’illuminazione pubblica che interesserà altre zone della nostra città nei prossimi mesi” conclude Onorati