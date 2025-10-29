Fiumicino ricorda i suoi defunti: le celebrazioni del 2 Novembre a Fiumicino

Deposizione di omaggi floreali nei cimiteri comunali alla presenza delle Autorità
In occasione della Commemorazione dei Defunti, il giorno 2 novembre, alla presenza delle Autorità Civili, Militari e Religiose, verranno deposti omaggi floreali presso i cimiteri del Comune di Fiumicino secondo il seguente programma:
– Ore 08:30 Palidoro: presso il Cimitero di Palidoro (Via Aurelia, 4) il Presidente del Consiglio Comunale Roberto Severini deporrà un omaggio floreale.
– Ore 09:15 Maccarese: al Cimitero di Maccarese (Via di Maccarese, 94) la cerimonia sarà presieduta dal Consigliere Massimiliano Catini.
– Ore 09:40 Fiumicino Cimitero di Santa Ninfa: presso il Cimitero di Santa Ninfa (Via delle Idrovore di Fiumicino, 201) sarà presente l’Assessore al Bilancio Vincenzo D’Intino;
– Ore 10:30 Fiumicino Cimitero Monumentale: presso il Cimitero Monumentale (Via Portuense, 2322) sarà il Sindaco Mario Baccini a deporre l’omaggio floreale.
Si informa la cittadinanza che, per la Commemorazione dei defunti, i Cimiteri comunali e il Cimitero di Santa Ninfa, dal 30 ottobre 2025 al 02 novembre 2025 compresi, rispetteranno il seguente orario continuato:
– Apertura ore 8.00 chiusura ore 17.00 (L’ingresso del pubblico è ammesso fino a mezz’ora prima della chiusura).