Fiumicino ricorda i Martiri di Kindu: cerimonia alla stele commemorativa

Deposte corone d’alloro per i tredici aviatori italiani caduti nel 1961. Il sindaco Baccini: “Memoria e riconoscenza verso chi ha servito la pace”

La stele dedicata ai Martiri di Kindu ha accolto anche quest’anno la tradizionale cerimonia commemorativa in ricordo dei tredici aviatori italiani caduti l’11 novembre 1961 a Kindu, nella Repubblica Democratica del Congo. L’evento, organizzato dal Lions Club Roma Mare, ha visto la partecipazione del sindaco Mario Baccini, delle autorità religiose, militari e civili, oltre che dei familiari dei caduti, uniti nel ricordo di quanti persero la vita in nome della pace.

“Oggi abbiamo rinnovato un impegno di memoria e di riconoscenza. Tredici aviatori italiani persero la vita l’11 novembre 1961 mentre erano impegnati in una missione di pace: un sacrificio che ancora oggi rappresenta un esempio altissimo di coraggio, dedizione e servizio verso la comunità internazionale” ha dichiarato il primo cittadino nel suo intervento.

“Desidero ringraziare il Lions Club Roma Mare per l’organizzazione di questa importante cerimonia, così come le autorità religiose, militari e civili presenti e i familiari dei caduti, custodi di una memoria che appartiene all’intero Paese. Ricordare i Martiri di Kindu significa ribadire il nostro impegno per la pace, per la solidarietà e per il riconoscimento di chi ha servito l’Italia con onore fino all’ultimo istante” ha concluso Baccini.

Durante la cerimonia sono state deposte corone di alloro in omaggio ai caduti.

A rappresentare le Forze dell’Ordine erano presenti, tra gli altri: il Colonnello Massimo Cionfrini, Comandante del CTR di Fiumicino; il Capitano di Vascello Emilio Casale (CP Fiumicino); il Primo Dirigente del Commissariato di Fiumicino Giovanni Di Sabato; e Cosimo Nicastro, Direttore Marittimo del Lazio.