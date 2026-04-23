Fiumicino rende omaggio ai suoi protagonisti: doppia intitolazione in città

Dalla pista ciclabile dell’aeroporto dedicata a Romanelli al largo di Fregene per Eugenia e Vittorio Tantucci

La Giunta Comunale di Fiumicino, guidata dal Sindaco Mario Baccini, ha deliberato l’intitolazione di due luoghi significativi del territorio a personalità che, con il loro operato, hanno lasciato un segno nella comunità.

È stata approvata l’intitolazione della pista ciclabile adiacente l’aeroporto “Leonardo da Vinci” alla memoria di Francesco Romanelli (03/02/1951 – 13/12/2024), ricordato come “l’Ambasciatore dell’Aeroporto Leonardo da Vinci”.

Figura di riferimento per oltre quarant’anni nella Polizia Locale del Comune di Fiumicino, Romanelli ha rappresentato un punto fermo per la sicurezza cittadina, distinguendosi per rigore, umanità e senso del dovere.

Dal 1999 ha ricoperto il ruolo di Comandante del Nucleo Aeroportuale, guidando con competenza e diplomazia l’attività della Polizia Locale all’interno di uno dei principali hub aeroportuali europei. Ha concluso la propria carriera come Vice Comandante del Corpo, lasciando in eredità un patrimonio di professionalità e valori alle nuove generazioni di agenti.

Anche dopo il pensionamento, avvenuto nel 2017, ha continuato a servire la comunità come delegato del Sindaco per i rapporti istituzionali con l’aeroporto.

“Romanelli è ricordato da tutti come un vero pilastro della città e un gentiluomo d’altri tempi, profondamente legato al nostro territorio – sottolinea il Sindaco – Già da diverse settimane abbiamo avviato il percorso per intitolare la pista ciclabile adiacente all’aeroporto, proprio per valorizzare il forte legame umano e professionale che univa lo scalo alComandante”.

“Inoltre – aggiunge il Primo Cittadino – la Giunta ha deliberato l’intitolazione del Largo tra Via della Veneziana e Via Castellammare, a Fregene, alla memoria di Eugenia Bruzzi Tantucci e Vittorio Tantucci.”

La professoressa Eugenia Bruzzi Tantucci, nata a Castiglione dei Pepoli (BO) lo 08/08/1915 e deceduta a Roma il 09/11/2009, ha avuto un ruolo determinante nella salvaguardia dell’Oasi di Macchia Grande a Fregene, contribuendo in modo decisivo a preservare il polmone verde dalla speculazione edilizia degli anni ’80.

Vittorio Tantucci, nato a Marsciano (PG) il 29/03/1915 e deceduto a Roma il 17/11/1962 amò tantissimo il territorio di Fregene, tanto da chiedere di riposare nel cimitero di Maccarese. Il professore, post mortem ha ricevuto la medaglia d’oro della Presidenza della Repubblica per i benemeriti della scuola, della cultura e dell’arte.