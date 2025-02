Fiumicino, rapinata la banca in via Enrico Berlinguer

Per gli autori del colpo un bottino stimato in circa 60/70mila euro

Giornata assai movimentata sul territorio. Rapinata la banca in via Enrico Berlinguer, a Fiumicino, non lontano dalla sede comunale. Secondo una prima ricostruzione, verso le 8.20, due dipendenti della filiale, che stavano per prendere servizio in turno, si sono trovati di fronte due rapinatori, probabilmente nascosti in una stanza.

I due, vestiti di nero, con passamontagna e armati di pistola li hanno minacciati e hanno sottratto loro i telefonini. Per gli autori del colpo un bottino stimato in circa 60/70mila euro: si sono, successivamente, dati alla fuga attraverso un buco scavato sul pavimento utilizzato, con ogni probabilità, per accedere, prima dell’apertura, nella filiale.

Sul posto in corso gli accertamenti ed i rilievi: sono intervenuti gli agenti della polizia scientifica e della Squadra mobile.