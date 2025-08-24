Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - domenica, 24 Agosto 2025

Fiumicino, ragazzi salvati dai bagnini: il ringraziamento del sindaco

Baccini: “Un gesto di straordinaria professionalità e senso civico. Siete un orgoglio della nostra comunità”

 

Ci sono giornate in cui il mare mette alla prova non solo chi vi si avventura, ma anche chi vigila sulla sua potenza. Quella di ieri è stata una di queste, e Fiumicino ha potuto contare sulla prontezza di tre coraggiosi assistenti bagnanti che, grazie al loro intervento, hanno salvato la vita a due ragazzi intrappolati tra le onde.

 

“Rivolgo un sincero ringraziamento ad Andrea Gasparini, Andrea Autuori e Alessio Lomongiello, per aver messo in salvo due giovani vite: il loro gesto vale più di mille parole. Un atto di straordinaria professionalità, altruismo e senso civico. Siete un orgoglio per la nostra comunità – commenta il sindaco Mario Baccini – Ricordo a tutti l’importanza di rispettare i divieti di balneazione e i limiti imposti in caso di condizioni meteo avverse. Ignorare le segnalazioni di pericolo significa mettere a rischio la propria vita e quella di chi è chiamato a intervenire. La prevenzione e il senso di responsabilità devono essere il primo passo per garantire sicurezza sulle nostre spiagge”.

 

 

Scritto da Fiumicino Online
Tags
Baccini bagnini
