Fiumicino rafforza la cooperazione internazionale e locale con tre protocolli d’intesa

L’Assessore Biselli “L’obiettivo è stimolare l’innovazione, attrarre investimenti e promuovere il nostro patrimonio culturale e produttivo a livello globale”

Il Comune di Fiumicino ha firmato tre protocolli d’intesa, presso l’Aula Consiliare, per promuovere lo sviluppo economico e la valorizzazione del territorio, attraverso la creazione di sinergie con realtà internazionali e locali. Durante la cerimonia, che ha visto la par tecipazione del Sindaco Mario Baccini, il Presidente del Consiglio Comunale, Roberto Severini e l’Assessore Alle Attività Produttive, Raffaello Biselli, sono stati siglati accordi con la International Foundation for Food Security and Safety (IFFSS) e con la Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa.

Progetto “Quartiere Italia a Pechino”

Il primo protocollo riguarda il progetto “Quartiere Italia a Pechino”, una piattaforma progettuale Sino-Italiana che mira a promuovere il Made in Italy e valorizzare i prodotti e servizi del nostro territorio nel mercato internazionale. Il progetto prevede l’installazione di una sede dedicata all’Italia nel Jin fa Sci.Tech-Park di Pechino, un distretto già pronto e strategico per attirare investimenti, flussi turistici, e per promuovere la cultura e lo stile di vita italiani in Cina.

Progetto “INNOVITAM”

Il secondo protocollo, legato al progetto “INNOVITAM”, mira alla realizzazione di un Piano Strategico Nazionale per lo sviluppo territoriale. Questo progetto, che si concentra su sostenibilità e risoluzione degli squilibri economici e sociali, punta a integrare quattro transizioni strategiche: digitale, sanitaria, energetica e demografica. L’iniziativa è in linea con le politiche di coesione e il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), e avrà un impatto sulle aree urbane e interne del territorio.

Collaborazione con la CNA di Roma

Infine, il Comune di Fiumicino ha firmato un accordo con la Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa di Roma per rafforzare le relazioni tra le imprese locali e i servizi comunali. Questo protocollo prevede l’erogazione gratuita di servizi di supporto alle imprese, come consulenza su credito e finanziamenti, assistenza nella creazione di nuove imprese, e attività di animazione territoriale per favorire la cultura imprenditoriale.

“Il Comune di Fiumicino intende promuovere una rete di collaborazioni che siano legate alle vocazioni naturali della nostra città per attrarre sinergie e investimenti. I protocolli d’intesa, danno il via a collaborazioni che non prevedono impegni di spesa da parte del Comune, ma che collegano diverse realtà per sviluppare idee migliorative per il territorio. – ha sottolineato l’Assessore alle Attività Produttive, Raffaello Biselli. – Questi protocolli rappresentano un passo importante per il futuro economico di Fiumicino. Attraverso la collaborazione con partner internazionali e nazionali, stiamo aprendo nuove opportunità per le nostre imprese e per l’intero territorio. L’obiettivo è stimolare l’innovazione, attrarre investimenti e promuovere il nostro patrimonio culturale e produttivo a livello globale, impegnandoci a creare un ambiente favorevole alla crescita economica e sociale.”