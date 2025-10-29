Fiumicino rafforza il legame con l’agricoltura: apre lo sportello Agea a Maccarese

Un servizio concreto per semplificare le procedure e sostenere lo sviluppo del settore agricolo nel territorio

La vocazione agricola di Maccarese trova una nuova casa. Nella Casa della Partecipazione è stato inaugurato lo sportello Agea comunale, un presidio che offrirà assistenza e orientamento agli agricoltori, semplificando l’accesso ai fondi europei e nazionali. Un progetto nato dalla collaborazione tra Comune di Fiumicino e Regione Lazio per valorizzare un settore chiave dell’economia locale.

“Gli sportelli Agea comunali – spiegano l’assessore Costa e la consigliera De Pascali – offrono supporto agli agricoltori fornendo informazioni e assistenza amministrativa per l’accesso ai finanziamenti europei e nazionali (PAC), la gestione dei procedimenti e la presentazione di domande e pratiche. La loro utilità principale è semplificare le procedure burocratiche, guidare gli agricoltori nelle normative e gestire segnalazioni e reclami, fungendo da tramite tra l’impresa agricola e gli enti di erogazione”.

L’Agea eroga aiuti, contributi, premi e interventi comunitari previsti dall’Unione Europea e aiuti nazionali per il settore agricolo. Inoltre, gestisce le misure di crisi delle filiere, le acquisizioni di derrate alimentari per il Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD) e, in generale, tutti gli interventi previsti dalla normativa europea che non sono erogati da altri organismi pagatori.

“La scelta della sede – affermano l’assessore Costa e la consigliera De Pascali – è legata alla forte vocazione agricola della frazione di Maccarese. I locali, dopo essere stati sgomberati dai precedenti occupanti senza titolo, sono stati ristrutturati e resi idonei all’uso. La realizzazione dello sportello, fortemente voluta dal Sindaco Baccini in accordo con l’assessore regionale all’agricoltura Giancarlo Righini, rappresenta il frutto di un lungo e costante lavoro di squadra portato avanti insieme agli uffici dell’area demanio e patrimonio”.