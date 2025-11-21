Fiumicino, quasi pronti i lavori al Pala Fersini: sopralluogo del Sindaco Baccini

Finiture di pregio e impianti tecnologici avanzati: il palazzetto verso la riapertura come polo sportivo polifunzionale

Il Sindaco di Fiumicino, Mario Baccini, insieme all’assessore ai Lavori Pubblici Giovanna Onorati, ha effettuato un sopralluogo al cantiere del Pala Fersini, in viale Danubio, dove sono in fase di completamento gli ultimi interventi di ristrutturazione del palazzetto. Durante la visita, il primo cittadino ha verificato lo stato di avanzamento dei lavori, ormai prossimi alla conclusione.

Il Sindaco ha potuto osservare le finiture di pregio, i sistemi impiantistici avanzati e le soluzioni tecniche adottate per garantire efficienza energetica e sostenibilità. I tecnici hanno illustrato nel dettaglio le opere eseguite, tra cui l’utilizzo di materiali di alta qualità e l’installazione di impianti tecnologici di ultima generazione.

“Con il Pala Fersini abbiamo voluto puntare in alto per restituire alla città un luogo di aggregazione e un punto di riferimento per lo sport, capace di ospitare attività polifunzionali come calcio a 5, pallavolo e basket, fino ai livelli della Serie A”, ha dichiarato Baccini