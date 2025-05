Fiumicino, pubblicate graduatorie provvisorie per i Nidi d’Infanzia comunali – Anno Educativo 2025/2026

Eventuali discrepanze nel punteggio assegnato rispetto a quanto risultante in fase di iscrizione possono essere segnalate entro 15 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie

L’Amministrazione Comunale di Fiumicino informa tutte le famiglie che hanno presentato domanda d’iscrizione ai Nidi di Infanzia comunali – a gestione diretta e indiretta – per l’anno educativo 2025/2026, che sono state pubblicate le graduatorie provvisorie.

Come previsto dall’Avviso Pubblico, eventuali discrepanze nel punteggio assegnato rispetto a quanto risultante in fase di iscrizione possono essere segnalate entro 15 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie. In tale periodo, gli interessati potranno richiedere chiarimenti e/o presentare formale ricorso esclusivamente attraverso il sito istituzionale www.comune.fiumicino.rm.it, nella sezione:

Servizi > Iscrizione nidi d’infanzia > Accedi al servizio: istanza telematica, utilizzando le proprie credenziali SPID o CIE, e selezionando: “Info graduatoria” per richieste di informazioni, “Ricorso graduatoria” per la compilazione del form di ricorso.

Nel rispetto della normativa sulla privacy, i bambini nelle graduatorie saranno identificati esclusivamente tramite il numero di protocollo di iscrizione, assegnato al momento della conferma della domanda online.

Per consultare le graduatorie www.comune.fiumicino.rm.it /Albo Pretorio/Graduatorie