Fiumicino protagonista della “nuova onda blu”

Il Sindaco Baccini al Blue Innovation Lab: idee e progetti per rilanciare il litorale con sostenibilità e innovazione

Il 16 ottobre, il Sindaco di Fiumicino Mario Baccini parteciperà al “Blue Innovation Lab – Coprogettare l’innovazione per i Comuni costieri del Lazio”, in programma presso il Castello di Santa Severa. L’iniziativa, promossa dalla Regione Lazio, si propone di favorire l’incontro tra istituzioni, imprese innovative, centri di ricerca e università, con l’obiettivo di avviare percorsi condivisi per lo sviluppo sostenibile del litorale laziale.

Durante la giornata del 16 ottobre, che vedrà anche la presenza della Vicepresidente e Assessore allo Sviluppo Economico della Regione Lazio, Roberta Angelilli, verranno illustrati i progetti in corso per lo sviluppo del litorale, le attività del Piano 2024-2026 per l’economia blu, e si terranno tavoli di lavoro, sessioni tematiche e momenti di coprogettazione tra amministrazioni locali e realtà imprenditoriali.

“Fiumicino intende recitare un ruolo di primo piano nel futuro del litorale laziale. Partecipare a iniziative come questa, significa mettere in rete le nostre risorse, ascoltare i bisogni del territorio e contribuire attivamente alla definizione di modelli di sviluppo sostenibili e innovativi” dichiara il Sindaco Mario Baccini