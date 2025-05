Fiumicino ottiene 3 milioni di euro per l’efficientamento energetico degli istituti scolastici

Il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia di Fiumicino ha espresso grande soddisfazione per il risultato ottenuto

Il Comune di Fiumicino si è aggiudicato un importante bando per l’efficientamento energetico, ottenendo un finanziamento pari a 3 milioni di euro. Grazie a queste risorse sarà possibile intervenire su diversi plessi scolastici del territorio, migliorando significativamente la qualità degli ambienti destinati agli studenti.

I fondi saranno destinati, in particolare, agli istituti di Isola Sacra – Madonnella, Focene, Cristoforo Colombo e, nella zona di Maccarese, all’istituto San Giorgio. Gli interventi previsti includono il rifacimento del cappotto termico e la sostituzione degli infissi, con l’obiettivo di rendere le strutture più efficienti dal punto di vista energetico, più sostenibili e confortevoli.

Questi lavori garantiranno un notevole risparmio sui consumi energetici e la creazione di ambienti scolastici più adeguati e salubri per gli studenti. Inoltre, è previsto anche il restyling delle facciate, che contribuirà a rendere gli edifici più decorosi e in armonia con il contesto urbano.

Il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia di Fiumicino, che ha contribuito in modo decisivo al raggiungimento di questo obiettivo fondamentale per il futuro delle nostre scuole, ha espresso grande soddisfazione per il risultato ottenuto: “Siamo molto orgogliosi e soddisfatti del lavoro di sinergia che si è instaurato tra la Regione Lazio e il nostro territorio. Questo dimostra quanto i rapporti e i legami tra le varie istituzioni possano tradursi in risultati concreti e importanti per la nostra comunità”.