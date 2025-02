Fiumicino, Open Day nidi d’infanzia comunali: ecco le date aggiornate

Durante le giornate si potranno scoprire i programmi, esplorare le strutture ed interagire con il personale.

Le date degli Open Day per i nidi d’infanzia comunali a Fiumicino sono state aggiornate. Gli eventi si terranno il 27 e il 28 febbraio e il 4 marzo, dalle 17.30 alle 19.00. Durante queste giornate, i partecipanti potranno scoprire i programmi, esplorare le strutture e i servizi disponibili, interagire con il personale e ottenere tutte le informazioni utili per intraprendere il proprio percorso educativo. Lo comunica in una nota il Comune di Fiumicino.