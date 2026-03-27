Fiumicino Online aderisce allo sciopero nazionale dei giornalisti

Stop alle pubblicazioni per sostenere il rinnovo del contratto e la dignità della professione

Fiumicino Online aderisce allo sciopero nazionale proclamato per venerdì 27 marzo, partecipando alla mobilitazione indetta per il rinnovo del contratto di lavoro giornalistico, scaduto ormai da dieci anni.

Una situazione senza precedenti che vede le giornaliste e i giornalisti italiani essere, ad oggi, l’unica categoria di lavoratori dipendenti senza un contratto aggiornato. Lo sciopero odierno rappresenta la seconda giornata di mobilitazione all’interno di un pacchetto di cinque, con una terza giornata già prevista per il prossimo 16 aprile.

Al centro della protesta vi sono temi fondamentali per la qualità dell’informazione e per il futuro della professione: il diritto a un compenso dignitoso, la lotta alla precarietà diffusa e la necessità di garantire un lavoro libero da condizionamenti economici.

Fiumicino Online sostiene con convinzione queste rivendicazioni, riconoscendo che fare informazione libera, professionale e indipendente non è un privilegio, ma un diritto. Allo stesso modo, assicurare condizioni dignitose per chi esercita questa professione rappresenta un dovere imprescindibile.

L’informazione è un bene comune, tutelato dalla Costituzione, e il suo futuro passa anche attraverso il riconoscimento dei diritti di chi ogni giorno contribuisce a garantirla.

Per queste ragioni, la redazione di Fiumicino Online si unisce allo sciopero, riaffermando il proprio impegno a favore di un giornalismo di qualità, libero e responsabile.