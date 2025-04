Fiumicino, manifestazione del personale del trasporto scolastico risolta dal sindaco con l’impegno di una Multiservizi

Il primo cittadino ha garantito l’internalizzazione e la cosa è stata apprezzata dal sindacato Usb

di Umberto Serenelli

Protesta davanti alla sede comunale di Fiumicino dei lavoratori del trasporto scolastico che sono poi stati ascoltati dal sindaco Mario Baccini il quale ha confermato l’internalizzazione del servizio. “Ho affidato una verifica, al dott. Fabio Sbrega, circa la sostenibilità per creare un’azienda comunale che possa consentire di internalizzare servizi sensibili come quello della scuola”, precisa il primo cittadino. “In sintesi dobbiamo verificare quanto costa, come sarà sostenibile questa operazione e quali servizi dovrà prevede. Sarò in grado di darvi informazioni in merito a breve o al massimo entro fine mese”. È dunque in corso uno studio di fattibilità per creare una “Multiservizi” gestita direttamente dal comune.

“Accogliamo con soddisfazione l’impegno preso dal Sindaco – dice Saverio Schergna, delegato Usb – circa l’internalizzazione di un particolare servizio come quello del trasporto scolastico”.

Attualmente il settore vede attive 38 linee e operativi 85 tra autisti e accompagnatrici i quali hanno lamentato il mancato adeguamento del contratto autoferrotranvieri da quando, nel 2017, hanno lasciato la coop Progetto Colonna, il ritardo constante della consegna delle buste paga e il blocco dell’assistenza integrativa privata.