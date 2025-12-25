Fiumicino, incendio nella notte di Natale, a fuoco un’imbarcazione da pesca

Il rogo sotto il Ponte Due Giugno. I Vigili del Fuoco domano le fiamme e mettono in sicurezza l’area

di Fernanda De Nitto

Nella notte di Natale è andata a fuoco un’imbarcazione di piccole dimensioni, solitamente destinata alla pesca delle vongole, ormeggiata a ridosso del Ponte Due Giugno, lato nord di Fiumicino.

Le fiamme si sono propagate, per cause ancora da chiarire, intorno alla mezzanotte. Tempestivo l’intervento dei Vigili del Fuoco, del distaccamento di Ostia Roma, che hanno provveduto a spengere l’incendio e a mettere in sicurezza l’imbarcazione e gli spazi limitrofi.

La banchina dove è ormeggiato il natante andato distrutto dalle fiamme è, infatti, luogo deputato per la rimessa di reti e materiale da pesca, in particolare proprio per le imbarcazioni dedite alla raccolta delle vongole. Se il fuoco si fosse propagato a terra sarebbero stati più evidenti i pericoli, sia dal punto di vista strutturale che di sicurezza ambientale.

Tra lo stupore e la preoccupazione di chi nella notte di Natale, nonostante l’ora tarda, stava transitando a ridosso del Ponte Due Giugno, i Vigili del Fuoco in poco tempo sono riusciti a domare le fiamme del piccolo cabinato.

Tale accadimento è dimostrazione del fatto che per tante professioni, attività di soccorso ed emergenza il periodo di festività, normalmente dedicato al riposo e alla famiglia, coincide, invece, con una più intensa azione a difesa dell’incolumità e della sicurezza.