Fiumicino, inaugurata la nuova area pedonale di Largo Marinai d’Italia

Un nuovo spazio urbano pensato per la comunità, simbolo di rigenerazione, sicurezza e bellezza

di Fernanda De Nitto

E’ stata inaugurata, alla presenza delle autorità civili, militari e religiose, la nuova area pedonale di Largo Marinai d’Italia, antistante la Darsena di Fiumicino, i cui i lavori erano iniziati a fine ottobre 2024.

Il Sindaco Mario Baccini, insieme alla Vice Presidente della Regione Lazio, Roberta Angelilli, al Vice Sindaco e Assessore ai Lavori Pubblici, Giovanna Onorati, al Presidente del Consiglio Comunale, Roberto Severini e ai membri della giunta e del consiglio comunale, ha inaugurato l’area, svelando la targa della piazza dedicata ai Marinai d’Italia “Qui dove il mare racconta storie la città scrive il suo futuro”.

Alla cerimonia di inaugurazione la Fanfara della Legione Allievi Carabinieri di Roma, diretta dal maestro M.A. UPS Danilo di Silvestro, che ha deliziato il pubblico presente in piazza, con alcune delle melodie classiche e popolari più amate.

La nuova area pedonale è stata strutturata per essere un luogo destinato alla socializzazione ed alla comunità di Fiumicino dove poter organizzare eventi ed attività culturali in totale sicurezza per tutti i partecipanti.

“Il progetto dell’area pedonale della darsena è stato particolarmente voluto dalla nostra amministrazione che lo ha rivisto e ristrutturato garantendo, con tale visione urbanistica, un luogo di svago e socializzazione maggiormente sicuro per passanti e famiglie, collegando in un’unica piazza tutti gli esercizi commerciali e le residenze, le quali prima lambivano il margine stradale – ha dichiarato l’Assessore ai Lavori Pubblici Giovanna Onorati – L’area realizzata, grazie alla preziosa collaborazione della Regione Lazio, consta di pavimentazione di pregio, con travertino e gres porcellanato, con sedute monoblocco, illuminate nella parte sottostante, che rievocano la forma delle bitte usate per l’ormeggio delle imbarcazioni e pali decorativi utilizzati per l’illuminazione in alluminio verniciato. Fiumicino, destinata a divenire un’eccellenza, sta celebrando la realizzazione di un bene di tutti e per tutti”.

“Quest’opera si inserisce in un’idea di città che noi abbiamo, quella di una vasta area che vuole integrare la nostra comunità, avendo tutte le qualità per portare Fiumicino tra le città migliori d’Europa, mediante una visione strategica che riconcilia cittadini e turisti in un luogo moderno, con dei servizi altrettanto all’avanguardia – ha affermato il Sindaco Mario Baccini durante la cerimonia di inaugurazione – La piazza è stata realizzata con materiali di alta qualità perché il bello deve essere il nostro punto di riferimento. L’area si integra molto bene con le attività commerciali e si affaccia sulla nostra Darsena, proiettata verso una visione progressiva di riqualificazione dell’intero quadrante, con il trasferimento delle attività insistenti in zona, presso il nuovo porto commerciale. Questo luogo e questa piazza sono il significato di un’azione sostenibile, quale nuovo punto di riferimento per tutti i cittadini”.

“Non ci stanchiamo mai di emozionarci, quando dalle parole, dalle delibere, dalle burocrazie, si riesce a realizzare nei fatti belle opere, come questa dell’area pedonale – ha dichiarato il Vice Presidente della Regione Lazio Roberta Angelilli – Dietro a tutto ciò c’è tanta competenza ed efficienza, soprattutto mediante l’azione del Sindaco Baccini, che ha condiviso con la Regione questo importante progetto, revisionandolo a livello tecnico e funzionale. Il progetto è stato rimodulato per le esigenze dei cittadini, creando un’area bella ed utile. Una città che rinasce attraverso la programmazione e lo fa ascoltando i territori mediante la partecipazione. A seguire vi saranno altri progetti complementari che valorizzeranno gli intendimenti di queste attività, mediante innovazione ed eccellenza per tutta la Città”.