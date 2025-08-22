Fiumicino, il Sindaco Baccini ringrazia i Carabinieri: “Legalità e sicurezza al centro della nostra azione”

Il Comune rinnova l’impegno contro ogni forma di illegalità in sinergia con le Forze dell’Ordine

Dopo la comunicazione ufficiale dell’importante operazione condotta dai Carabinieri della Compagnia di Ostia, il Sindaco di Fiumicino, Mario Baccini, è intervenuto per esprimere il proprio ringraziamento e ribadire la linea dell’Amministrazione contro ogni forma di illegalità.

I controlli effettuati su tutto il litorale comunale, concentrati su diversi ambiti sensibili del territorio, hanno prodotto esiti rilevanti in termini di arresti, denunce, segnalazioni e sanzioni nei confronti di soggetti e attività risultati non in regola.

“L’Amministrazione conferma il suo impegno costante a favore della legalità e della sicurezza. – dichiara il Sindaco di Fiumicino, Mario Baccini – La nostra richiesta di intensificare i controlli è stata chiara e determinata, e gli esiti delle recenti attività sul territorio ne dimostrano l’efficacia. Ringrazio il Prefetto di Roma, Lamberto Giannini, per la costante attenzione riservata alle esigenze del nostro Comune, da me ribadite anche negli ultimi Comitati Provinciali per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica ai quali ho partecipato, e i Carabinieri della Compagnia di Ostia per l’eccellente lavoro svolto”.

“Questa operazione si inserisce in un quadro più ampio di azioni coordinate che stiamo portando avanti, in sinergia con la Polizia Locale e le altre Forze dell’Ordine, per contrastare l’illegalità e garantire sicurezza in tutti i contesti di nostra competenza” conclude il Primo Cittadino