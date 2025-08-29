Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - venerdì, 29 Agosto 2025

Fiumicino, il Sindaco Baccini ricorda Giancarlo Bozzetto, primo Sindaco del Comune

“Nell’anniversario della sua scomparsa rendo omaggio a uno dei padri fondatori della città”

 

Rendiamo oggi omaggio a Giancarlo Bozzetto, figura importante per la nascita nostro Comune, già Sindaco di Fiumicino. Attivo protagonista della vita pubblica locale, è stato uno dei padri fondatori del nostro Comune, tra i promotori del distacco amministrativo da Roma, sancito nel 1992″ sono le parole del Sindaco di Fiumicino, Mario Baccini nell’anniversario della scomparsa di Giancarlo Bozzetto il primo Sindaco di Fiumicino.

 

“Pur provenendo da visioni politiche differenti riconosco in lui una figura che ha saputo rappresentare con dedizione la propria idea di servizio pubblico. A nome mio, dell’Amministrazione comunale e di tutta la città di Fiumicino, esprimo vicinanza alla famiglia di Giancarlo Bozzetto e a tutti coloro che oggi ne condividono il ricordo” conclude il Primo Cittadino

 

 

Scritto da Fiumicino Online
Tags
Giancarlo Bozzetto Mario Baccini
Articoli correlati
Cronaca

La città ricorda Giancarlo Bozzetto “il papà di Fiumicino” a quindici anni dalla sua scomparsa

venerdì, 29 Agosto 2025
Cronaca

Fiumicino, il Sindaco Baccini ricorda Giancarlo Bozzetto, primo Sindaco del Comune

venerdì, 29 Agosto 2025
Primo Piano

Cerveteri: un’eclissi tra mito e scienza

venerdì, 29 Agosto 2025
Attualità

Isola Sacra: DTP per le manifestazioni religiose organizzate dalla Parrocchia "Santa Maria Madre della Divina Provvidenza"

venerdì, 29 Agosto 2025
Spettacolo

"Sere d'Estate 2025" la grande musica protagonista alla Darsena di Fiumicino con "Orchestra ma non troppo"

venerdì, 29 Agosto 2025
Fiumicino Online
La tua pubblicità su Fiumicino Online
La tua Pubblicità su Fiumicino Online
Parco Da Vinci
Pubblicità Fiumicino Online
Centro Studi GoPrinz