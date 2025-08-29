Fiumicino, il Sindaco Baccini ricorda Giancarlo Bozzetto, primo Sindaco del Comune

“Nell’anniversario della sua scomparsa rendo omaggio a uno dei padri fondatori della città”

“Rendiamo oggi omaggio a Giancarlo Bozzetto, figura importante per la nascita nostro Comune, già Sindaco di Fiumicino. Attivo protagonista della vita pubblica locale, è stato uno dei padri fondatori del nostro Comune, tra i promotori del distacco amministrativo da Roma, sancito nel 1992″ sono le parole del Sindaco di Fiumicino, Mario Baccini nell’anniversario della scomparsa di Giancarlo Bozzetto il primo Sindaco di Fiumicino.

“Pur provenendo da visioni politiche differenti riconosco in lui una figura che ha saputo rappresentare con dedizione la propria idea di servizio pubblico. A nome mio, dell’Amministrazione comunale e di tutta la città di Fiumicino, esprimo vicinanza alla famiglia di Giancarlo Bozzetto e a tutti coloro che oggi ne condividono il ricordo” conclude il Primo Cittadino