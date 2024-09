Fiumicino, il piazzale comunale sarà intitolato all’Unione Europea

Il Sindaco da il via ai lavori di restyling del piazzale davanti la via Portuense

di Dario Nottola

Per celebrare l’anniversario del Premio Nobel per la Pace, conferito all’Unione Europea nel 2012, a Fiumicino, il Piazzale comunale, dinanzi la via Portuense, il 12 ottobre, alle 17, sarà ufficialmente intitolato all’Unione Europea nel corso di una cerimonia ufficiale alla presenza di ambasciatori, tra gli altri, degli Ambasciatori di Lettonia, Lituania, Rep.Ceca, Romania, Polonia ed Autorità civili e militari, del Segretario Generale, Giuseppe Alemanno, il Dirigente d’Area, Mauro Rosatelli, per AdR, il dott. Sergio Berlenghi. Lo ha annunciato oggi, in Aula consiliare, il sindaco Mario Baccini.

Il Piazzale, con la sua scalinata panoramica, avrà anche un nuovo slancio architettonico, con i lavori, con il supporto di AdR, che prevedono il recupero della pavimentazione, una nuova illuminazione a led con pannelli fotovoltaici, basamenti con le aste che ospiteranno le bandiere dei 28 Paesi UE, una targa commemorativa con l’intitolazione All’Unione Europea. Oltre al nuovo “Piazzale dell’Unione Europea”, due bandiere saranno ospitate presso Piazza G.B. Grassi, di fronte al Palazzo dell’Orologio.

“Una cerimonia, quella del 12 ottobre che, non solo, esprime i nostri profondi legami con i valori europei di pace, democrazia e diritti umani, ma testimonia anche la valenza internazionale di Fiumicino come porta d’Europa – ha dichiarato il Primo Cittadino – Ringrazio AdR per il supporto logistico e operativo che ci permetterà di realizzare questa importante iniziativa e di far sventolare le bandiere dell’Unione Europea nel cuore della nostra città. Il Piazzale dell’Unione Europea sarà un simbolo tangibile del nostro impegno verso la fraternità tra le Nazioni, esaltando i valori della distensione in un momento storico segnato da conflitti. Attraverso questa iniziativa, non solo daremo risalto alla ricorrenza del 12 ottobre, ma anche al futuro stesso del nostro Comune, sempre più connesso all’Europa”.

“Fiumicino conferma la sua vocazione europeista: siamo i primi a dedicare un luogo significativo all’Unione Europea – ha evidenziato Baccini – Un percorso iniziato che vedrà, poi, entro la fine dell’anno, il lancio della nuova Società Fiumicino Turismo con un brand dedicato al Turismo e che avrà un volano internazionale”.

La ricorrenza vuole commemorare il riconoscimento ottenuto nel 2012, per sessant’anni di impegno alla pace, alla riconciliazione, alla democrazia, ai diritti umani in Europa ed alla fraternità tra le Nazioni. Prevista alla cerimonia, oltre alla presenza del Primo Cittadino, del Presidente del Consiglio Comunale, Roberto Severini, di tutta l’Amministrazione Comunale, del Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, il Gen. C.A. Gianpaolo Mirra, del Capo di Stato Maggiore della Difesa, Fusari, e del Vice Capo della Polizia, Carmine Belfiore.

L’intervento presso il futuro Piazzale dell’Unione Europea prevede anche la rimozione delle catene e dei “panettoni” esistenti, che verranno riutilizzati come ancoraggi per la recinzione di cantiere, la tracciatura dei punti di scavo, la rimozione, la demolizione del massetto e la successiva posa del calcestruzzo e installazione dei pali. Le aree di cantiere saranno attentamente delimitate per garantire la sicurezza dei cittadini, con segnalazioni visibili anche durante le ore notturne.

I lavori, che avranno inizio nelle prossime settimane, prevedono la realizzazione di basamenti interrati per i pali, con interventi che riguarderanno la delimitazione delle aree di cantiere e la regolazione temporanea del traffico veicolare e pedonale. In particolare, sarà necessario istituire un restringimento della carreggiata su Via Portuense, con senso unico alternato e la chiusura parziale del percorso ciclo-pedonale, per consentire la sicurezza durante le operazioni. Inoltre, in Piazza G.B. Grassi sarà interdetta temporaneamente la circolazione pedonale per la durata dei lavori.