Fiumicino, gara d’appalto per affidare i due box ubicati tra piazza Traiano Imperatore e il plateatico del mercato

La concessione delle strutture, al cui interno verrà realizzato bar e tavola calda, avrà una durata di 9 anni

di Umberto Serenelli

Pubblicato il bando di gara con cui affidare i due box realizzati per riqualificazione dell’area dove è stato trasferito il mercato all’aperto del sabato a Fiumicino. Si tratta delle due eleganti strutture costruite tra piazza Traiano Imperatore e il plateatico per le quali l’amministrazione ha disposto gli atti di concessione pari a 9 anni di due fabbricati commerciali per adibirli a chioschi bar e tavola calda.

Rientrano nell’affidamento la gestione dei servizi igienici, l’area verde circostante e quella pedonale oltre agli spazi per allestire giochi e fitness a disposizione del pubblico che dovranno quindi essere liberamente fruibili.

Nel dispositivo del bando è previsto che il locale possa prevedere la rivendita di tabacchi, marche da bollo e ricevitoria. I servizi igienici pubblici dovranno restare aperti dalle 7 alle ore 18 e la pulizia sarà a carico del concessionario.

Il comune di Fiumicino si riserva di autorizzare manifestazioni, come è successo per l’ultima Sagra del pesce, nelle aree limitrofe a quelle oggetto di concessione in particolare sul plateatico, che accoglie il sabato mattina oltre 120 banchi, senza che il titolare dell’accordo possa ostacolare l’esecuzione oppure chiedere compensi per un maggiore utilizzo della zona giochi.