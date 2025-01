Fiumicino, dragaggio porto canale: Capitaneria emette l’ordinanza

Un intervento necessario per la sicurezza della navigazione e il miglioramento delle infrastrutture locali

Martedì 14 gennaio, la Capitaneria di Porto di Roma Fiumicino ha emesso e pubblicato sul proprio sito istituzionale, nella sezione apposita, l’ordinanza che regola, dal punto di vista della sicurezza della navigazione, i lavori di dragaggio dei fondali del porto canale della darsena di Fiumicino, già pronti a partire. I lavori riguarderanno, in particolare, il tratto terminale del porto canale, l’ingresso e la parte centrale della darsena, parte delle zone sottostanti le sponde delle banchine in direzione dell’imboccatura e lo specchio acqueo in prossimità del fanale verde.

I volumi di materiale da dragare saranno superiori a sedicimila metri cubi, permettendo a specifici punti del porto di raggiungere una quota variabile tra 3,50 metri e 6,00 metri, compatibile con le esigenze di navigazione e manovra a seconda dei vari punti interessati. Il Comando della Capitaneria di Roma ringrazia tutti coloro che hanno contribuito all’avvio dei lavori, in particolare l’Autorità Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale, autrice dell’intervento, la Marina Militare, per le verifiche preliminari e puntuali sulla presenza di oggetti metallici sui fondali, l’Amministrazione comunale di Fiumicino, per l’impegno nella valorizzazione degli spazi portuali e gli operatori economici del settore marittimo e della pesca, per la collaborazione sulla praticabilità del canale e della darsena.

Questo risultato è il frutto di una stretta collaborazione tra istituzioni e comunità locale, finalizzata al miglioramento delle infrastrutture locali, come dimostra anche la prosecuzione dei lavori del nuovo porto commerciale a nord del porto canale.