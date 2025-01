Al via le attività di dragaggio nel porto canale di Fiumicino

Baccini “monitoreremo affinché tutte le procedure necessarie vengano portate a termine nel rispetto dei tempi”

di Dario Nottola

Sono scattate ieri, dopo una lunga attesa, le attività di dragaggio nel porto canale di Fiumicino. Obiettivo, riportarlo nelle condizioni di sicurezza per la navigazione. Gli interventi, ad opera della ditta per conto dell’Autorità Portuale, da tempo erano stati sollecitati, a più riprese, dalle rappresentanze della flotta peschereccia, la più numerosa del Lazio. Sono state precedute dalle opere marittime di recupero e smaltimento del materiale ferroso che è stato rilevato nel canale navigabile e nella darsena portuale. Si stima una durata di circa 15 giorni per gli interventi, condizioni meteo permettendo. “Finalmente, dopo tanta attesa, sono partiti i lavori che riporteranno, speriamo, in condizioni di sicurezza il fondale del porto canale, per la sicurezza degli scafi. L’ideale sarebbe avere un pescaggio di almeno 5 metri di profondità”, il commento dei pescatori.

“Accogliamo con attenzione gli aggiornamenti che l’Autorità Portuale ha comunicato riguardo alle operazioni di dragaggio del nostro porto e monitoreremo affinché tutte le procedure necessarie vengano portate a termine nel rispetto dei tempi e degli standard di sicurezza – ha dichiarato il Sindaco Mario Baccini. – L’Amministrazione comunale ha più volte sollecitato l’inizio di questo intervento, consapevole della sua importanza per la sicurezza del porto e per il rilancio delle attività economiche legate al settore marittimo.”