Fiumicino, divieto di accensione fuochi sulle spiagge, intensificati i controlli in vista di Ferragosto

La violazione del divieto comporta una sanzione amministrativa pari a 2.064 euro

In vista della festività di Ferragosto, il Comune di Fiumicino ricorda a tutti i cittadini ed ai visitatori il divieto assoluto di accendere fuochi sulle spiagge del nostro territorio, come previsto dall’ordinanza balneare n. 20 del 21 maggio 2024.

“Il Comune, insieme alle Forze dell’ordine e al personale addetto ai controlli, sarà in prima linea per garantire che le norme vengano rispettate – ha dichiarato il Sindaco, Mario Baccini – Non tollereremo alcuna violazione. Chiunque non rispetti il divieto sarà sanzionato severamente. Vogliamo che Ferragosto sia una festa per tutti, ma nel pieno rispetto delle regole e della sicurezza”.

“Al fine di garantire il rispetto dell’ordinanza, abbiamo intensificato i controlli in collaborazione con il personale dell’Area Ambiente, la Capitaneria di Porto e la Polizia di Stato – dichiara il Comandante di Polizia Locale, Daniela Carola – Le squadre incaricate saranno operative in maniera mirata e capillare, con l’obiettivo di prevenire e sanzionare eventuali infrazioni. La violazione del divieto comporta una sanzione amministrativa pari a 2.064 euro. Tale misura è stata adottata non solo per prevenire pericoli legati agli incendi, ma anche per tutelare l’ambiente costiero e la qualità delle nostre spiagge, patrimonio comune di tutti”.