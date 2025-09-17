Fiumicino: dal 1 novembre nuovo servizio richiesta del Certificato di Destinazione Urbanistica (CDU)

Sarà attivo tramite lo Sportello Telematico del Comune di Fiumicino

Dal 1 novembre sarà attivo il servizio di richiesta del Certificato di Destinazione Urbanistica, CDU, tramite lo Sportello Telematico del Comune di Fiumicino.

Al fine di consentire a tutti i cittadini di uniformarsi alla nuova procedura telematica.

– fino al 31 ottobre 2025 saranno regolarmente lavorate le istanze di CDU pervenute sia tramite la modulistica PDF inviata a mezzo PEC, sia tramite Sportello Telematico;

– dal 01 novembre 2025 saranno lavorate esclusivamente le istanze presentate tramite Sportello Telematico.

Per l’accesso al servizio, la procedura è la seguente: collegarsi al sito del Comune di Fiumicino; selezionare la sezione “Servizi”; scrivere nella barra di ricerca: “rilascio del certificato di destinazione urbanistica” oppure, nella sezione “Esplora per categoria”, selezionare “Catasto e Urbanistica” “Rilascio del certificato di destinazione urbanistica”.

Effettuare il login tramite SPID. Accedere al servizio, compilare l’istanza ed effettuare l’invio telematico. Nell’istanza verrà richiesto di inserire l’indirizzo PEC per ricevere le comunicazioni relative al procedimento.

Il servizio è disponibile al seguente link (Clicca qui)