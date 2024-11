Fiumicino, da questa mattina al via i lavori per la riqualificazione della Darsena

Come primo intervento sarà realizzata la nuova strada e solo al termine della sua costruzione verrà chiusa quella attualmente in essere.

di Dario Nottola

Fugati questa mattina tutti i dubbi, che qualcuno avanzava, sull’ effettiva partenza dell’attesa opera. Dopo la cantierizzazione dell’area lo scorso 21 ottobre, sono effettivamente operativi, da questa mattina, gli interventi per la riqualificazione della Piazza della Darsena portuale di Fiumicino.

Primi mezzi ed operai in azione in Largo Marinai d’Italia che cambierà volto dopo decine di anni’: una “fotografia”, in qualche modo, che cambia la storia contemporanea di Fiumicino, in uno dei luoghi più caratteristici e frequentati della città. L’amministrazione comunale, ribadiamo, ha modificato il progetto iniziale con gli spazi invertiti tra la passeggiata ed il parcheggio. La variante prevede lo sviluppo dell’area pedonale dalla parte del centro abitato e sul lato banchina la realizzazione della strada. I parcheggi auto saranno due, a spina, lungo la carreggiata centrale; previste postazioni anche per le auto elettriche. L’attuale corsia ciclopedonale rimarrà nella posizione attuale.

Come primo intervento sarà realizzata la nuova strada e solo al termine della sua costruzione verrà chiusa quella attualmente in essere. L’intervento, che complessivamente ha un valore di 3 milioni di euro di cui 300mila stanziati dal Comune di Fiumicino e 2,7 milioni di euro dalla Regione Lazio, include anche la ciclabile tra il tratto finale del Lungomare della Salute e Via del Faro.

Su via del Faro sarà istituita una nuova rotatoria per agevolare lo smaltimento del traffico, che sarà abbellita con un’aiuola centrale dove verrà posizionata la statua di Enea, realizzata dal maestro Ugo Attardi ed attualmente esposta in Darsena. La consegna dell’opera è prevista entro la conclusione del 2025.