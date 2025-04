Fiumicino: contributi economici a sostegno delle famiglie con minori nello spettro autistico

Ecco come presentare la domanda

È stato pubblicato un avviso per l’erogazione di contributi economici destinati ai nuclei familiari residenti con minori diagnosticati con disturbo dello spettro autistico, di età compresa tra i 12 e i 17 anni (e 364 giorni). Lo rende noto il Comune di Fiumicino.

L’iniziativa è rivolta in particolare a quelle famiglie che, oltre a convivere con le sfide educative e assistenziali legate alla condizione dei propri figli, si trovano in una situazione di disagio economico. Il contributo mira infatti ad alleggerire il peso delle spese sostenute per specifici trattamenti terapeutici riconosciuti dalla comunità scientifica, favorendo l’accesso equo a percorsi riabilitativi di qualità.

Tra gli interventi sostenuti rientrano trattamenti basati su modelli scientificamente validati come:

Applied Behavioural Analysis (ABA)

Early Intensive Behavioural Intervention (EIBI)

Early Start Denver Model (ESDM)

Programmi educativi TEACCH

Altri interventi comportamentali o educativi riconosciuti dalle Linee guida dell’Istituto Superiore di Sanità

I trattamenti devono essere erogati da professionisti regolarmente iscritti all’Elenco regionale previsto dal Regolamento regionale n. 1/2019 e successive modifiche.

CHI PUÒ PRESENTARE DOMANDA

Possono accedere al contributo le famiglie residenti nel Comune di Fiumicino con un ISEE in corso di validità, che dimostri una condizione di fragilità economica. Priorità sarà data ai nuclei familiari con più figli nello spettro autistico e con ISEE inferiore o pari a € 8.000,00.

SCADENZA E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Le domande, complete della documentazione richiesta, dovranno essere presentate entro il 25 maggio 2025, secondo le modalità indicate nell’avviso pubblico.