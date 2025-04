Fiumicino, conto alla rovescia per la Sagra del Pesce: la Pro Loco lancia un appello ai ristoratori e a tutti i cittadini

La 53/ma edizione si svolgerà dal 6 all’8 giugno presso il plateatico di Piazzale Traiano Imperatore.

di Dario Nottola

Conto alla rovescia per la 53/ma edizione del la Sagra del Pesce di Fiumicino, a cura della Pro Loco, che si svolgerà dal 6 all’8 giugno. Per il secondo anno consecutivo, la location scelta, per ospitare la Padella gigante e la tradizionale manifestazione, sarà il plateatico di piazzale Traiano Imperatore, vicino all’area del Mercato del sabato.

E come tappa di avvicinamento la Pro Loco lancia un invito/appello alla rinomata ristorazione locale: “Sei un ristoratore? Crea un menù a base di pesce, pensato appositamente per il periodo dell’evento, da proporre nel tuo esercizio, che preveda un’offerta in termini di costo e sia temporaneamente limitato ai giorni che vanno da lunedì 2 giugno a domenica 15 giugno 2025”.

“Aderendo a questa iniziativa – informa la Pro Loco – il menù da te proposto verrà pubblicato in uno spazio appositamente dedicato sul nostro opuscolo della Sagra del Pesce e distribuito nel periodo antecedente alla stessa: il menù verrà inoltre pubblicato sul nostro sito web.Per informazioni contattaci ai numero 0665047520 – 3293682161 oppure scrivi a segreteria@prolocofiumicino.it”.

Ed ancora un appello a tutta la Cittadinanza: “La Pro Loco è un gruppo di volontari, che fa tutto per passione e non per fini di lucro. Gli introiti delle nostre attività ci servono esclusivamente per finanziare altri eventi insieme a voi, come passeggiate guidate, eventi gastronomici e momenti di aggregazione! A questo proposito, saremmo molto felici se decideste di devolvere il vostro 5×1000 alla Pro Loco di Fiumicino. Si tratta di una semplice firma che non comporterà nessuna somma aggiuntiva da pagare. Scegliere noi come destinatari del vostro 5×1000 è un gesto che non costa nulla ma significa tantissimo per la nostra Associazione. Vi basta inserire il codice fiscale della nostra Pro Loco – 06024790583 – nella dichiarazione dei redditi. Se non avete già scelto il destinatario del vostro 5×1000, ricordatevi di noi! A presto”, conclude il sodalizio di piazza Grassi.