Fiumicino: cittadini e comitati in piazza contro il porto crocieristico

Due giorni di incontri e cortei per dire no al progetto nell’area del vecchio faro e difendere ambiente e biodiversità

di Fernanda De Nitto

Una due giorni di mobilitazione cittadina per dire no alla realizzazione del futuro porto crocieristico previsto presso l’area del vecchio faro di Fiumicino.

Comitati, associazioni, ed enti uniti insieme per un fine settimana di lotta, promosso dagli organizzatori per esprimere contrarietà al porto, a difesa della cura del territorio e della sua comunità, al fine di preservare il futuro della Città.

“La lotta contro il porto è cura del territorio, è difesa degli equilibri ambientali del litorale. Non facciamo attraccare navi così grandi con scopi così piccoli da distruggere interi ecosistemi per il loro profitto privato – è quanto hanno affermato gli organizzatori della mobilitazione – Questa distruzione è anche la scomparsa dei modi di vivere il territorio, legati alle particolarità che lo caratterizzano: i bilancioni, il faro, le zone paludose con la loro vegetazione unica e gli animali che ci vivono, le case tutt’intorno e le spiagge libere dal paesaggio ameno”.

I promotori hanno organizzato dapprima un sabato di studio e approfondimento della biodiversità riguardante la palude salmastra di Fiumicino, quale zona speciale di conservazione di Isola Sacra. Sono state promosse passeggiate naturalistiche attrezzate ed una tavola rotonda con brainstorming dedicata alle misure di conservazione dal basso. Grande la partecipazione di cittadini interessati a conoscere da vicino tali ricchezze naturalistiche nella giornata promossa da Natura 2000, Lipu, Scienza Radicata, Obiettivo No Porto e i Tavoli del Porto. Con l’evento si è imparato a leggere gli habitat della zona speciale di conservazione insieme agli esperti naturalisti, per comprendere come curarli collettivamente.

La domenica è stata, invece, la giornata dedicata alla mobilitazione in piazza con un corteo tra le strade cittadine di Fiumicino ed Isola Sacra, organizzato per difendere la salute e l’ambiente contro la costruzione del porto crocieristico.

Una folla di cittadini del territorio e delle zone limitrofe riuniti insieme ad intonare cori e proclami nei confronti del futuro progetto portuale del faro, insieme ad associazioni, collettivi, organizzazioni sindacali e rappresentanze politiche locali. Il corteo partito dalla sede comunale di Fiumicino si è snodato su Via della Torre Clementina, la passerella pedonale ed il Lungomare della Salute fino ad arrivare alla zona del vecchio faro, dove dopo un momento conviviale è stata organizzata un’assemblea su porti, turistificazione ed economia di guerra. La giornata è poi proseguita presso i bilancioni con musica ed animazione.

La manifestazione di protesta si è svolta nel migliore dei modi, nonostante la caoticità del traffico domenicale parzialmente paralizzato, grazie alla preziosa collaborazione e partecipazione della Polizia di Stato presente con uomini e mezzi per tutto il periodo dell’evento, insieme alla Polizia Locale di Fiumicino.