Fiumicino celebra il 141° anniversario della Bonifica del Litorale Romano

Deposita­zione della corona d’alloro e coro degli studenti Marchiafava. Baccini: “La memoria è un impegno verso il futuro”

Oggi si è celebrato il 141° anniversario della Bonifica del Litorale Romano con la deposizione di una corona d’alloro in memoria dei bonificatori, all’interno della manifestazione annuale “Il Litorale incontra la sua storia”, promossa da CRT – Cooperativa Ricerca sul Territorio e dall’Ecomuseo del Litorale Romano.

La cerimonia è stata accompagnata dal corale degli studenti della scuola Ettore Marchiafava, a sottolineare l’importanza delle nuove generazioni nella conservazione della memoria storica.

Hanno partecipato alla celebrazione il Sindaco Mario Baccini, il Presidente del Consiglio Comunale Roberto Severini, gli assessori Giovanna Onorati e Angelo Caroccia, oltre a varie autorità religiose, militari e civili.

“Quella della bonifica è una pagina fondativa della nostra identità. È la storia di uomini e donne che scelsero di affrontare fatica, malaria e paludi per dare vita a un territorio nuovo, vivibile e produttivo. Se oggi Fiumicino è una città moderna e dinamica, lo dobbiamo a loro”, ha dichiarato il Sindaco.

“Celebrare questo anniversario insieme ai rappresentanti delle istituzioni venuti da Ravenna, città che condivide con noi un passato di lavoro, migrazioni e solidarietà, dà ancora più valore a questa ricorrenza. Ringrazio la CRT, l’Ecomuseo e tutte le associazioni che custodiscono e tramandano la nostra storia. Un ringraziamento speciale agli studenti della scuola Marchiafava: sono loro il ponte tra ciò che siamo stati e ciò che vogliamo diventare. La memoria non è mai un esercizio del passato, ma un impegno quotidiano verso il futuro”, ha concluso il Primo Cittadino.