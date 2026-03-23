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Scritto da Fiumicino Online - lunedì, 23 Marzo 2026

Fiumicino, blitz dei Carabinieri: arrestato 38enne romano per spaccio

Viaggiava con oltre un Kg di droga in auto e 1.500 euro in contanti

 

Prosegue l’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti da parte dei Carabinieri della Compagnia di Ostia. Nella tarda serata di ieri, intorno alle ore 23:00, i militari della Stazione di Fiumicino hanno arrestato un romano di 38 anni, sorpreso con un ingente quantitativo di droga.

 

L’operazione è scattata, a Fiumicino, dove i Carabinieri hanno fermato l’uomo a bordo di una vettura a noleggio con targa straniera. L’atteggiamento sospetto del conducente ha indotto i militari ad approfondire il controllo così a seguito della perquisizione veicolare e domiciliare ha permesso di rinvenire un vero e proprio deposito di sostanze stupefacenti.

 

 

In particolare sono stati sequestrati 20 panetti di hashish, per un peso complessivo di 1 kg, ulteriori 103 gr della medesima sostanza, altri 92 di marijuana e circa 1,3 di cocaina. L’uomo era in possesso anche della somma in contanti di 1.505 euro, ritenuta provento della pregressa attività illecita. Rinvenuto anche materiale vario per il confezionamento delle dosi.

 

L’arresto è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria che ha disposto per l’uomo la misura degli arresti domiciliari. Si precisa che il procedimento è nella fase delle indagini preliminari e che gli indagati devono considerarsi innocenti fino a eventuale sentenza definitiva.

 

 

 

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Droga Spaccio
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