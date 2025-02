“Fiumicino, Baccini: “L’intervento dei Carabinieri conferma l’efficacia della collaborazione con le forze dell’ordine”

Il sindaco elogia l’azione dei Carabinieri dopo l’arresto di due ladri al centro commerciale Parco Leonardo

L’azione tempestiva dei Carabinieri della Stazione di Fiumicino, ha portato all’arresto di due ladri accusati di furto aggravato ai danni di un’autovettura nel parcheggio del centro commerciale di Parco Leonardo. Un’operazione che conferma l’efficacia dell’approccio integrato tra il Comune e le forze di polizia.

“L’intervento mirato dei Carabinieri è la dimostrazione del costante impegno delle Forze dell’Ordine sul nostro territorio e si inserisce in un quadro più ampio di monitoraggio e contrasto alla criminalità. – dichiara Baccini. – Siamo consapevoli che la prevenzione e il controllo sono essenziali per mantenere alto il livello di sicurezza pubblica e, la collaborazione da parte dell’Amministrazione con tutte le forze dell’ordine, rappresenta una risposta concreta e efficace. Mi congratulo e ringrazio i Carabinieri della Stazione di Fiumicino per il loro intervento.”