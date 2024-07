Fiumicino, Baccini: “Ancora una volta, le Forze dell’Ordine hanno dato prova di un’eccezionale professionalità”

“Il coraggio dimostrato nell’affrontare un individuo pericoloso è un chiaro esempio di dedizione al servizio pubblico”

Dopo il grave episodio di violenza dello scorso giovedi sera, dove un 54enne albanese è stato prontamete bloccato dagli agenti delle Forze dell’Ordine, mentre minacciava i cittadini, armato di oggetti contundenti, spargendo il panico in alcuni locali del centro città su via Torre Clementina (clicca qui), i complimenti del Sindaco di Fiumicino Mario Baccini a chi ha saputo sventare l’episodio di violenza.

“Questo grave episodio è stato prontamente sventato grazie all’intervento tempestivo degli agenti della Polizia di frontiera di Fiumicino e degli uomini della Questura, anche se fuori servizio, che hanno neutralizato il pericolo senza conseguenze per i cittadini” dichiara il Primo Cittadino.

“La sicurezza di tutti noi è una priorità assoluta – sottolinea – e, ancora una volta, le Forze dell’Ordine hanno dato prova di un’eccezionale professionalità e di un profondo senso di responsabilità. Purtroppo, però tre valorosi uomini della Polizia di Stato sono rimasti contusi durante l’operazione”.

“Il coraggio dimostrato nell’affrontare un individuo così pericoloso è un chiaro esempio di dedizione al servizio pubblico. L’importanza della presenza costante delle Forze dell’Ordine sul territorio, non solo come deterrente per comportamenti criminali, ma anche come simbolo di protezione e sicurezza per tutti i cittadini, è per noi una priorità assoluta. Il gesto eroico di giovedì sera è una chiara dimostrazione di come la nostra comunità possa contare su uomini e donne sempre pronti ad intervenire per il bene collettivo. A tutti loro va il nostro più sincero ringraziamento e gli auguri per una pronta guarigione“ conclude Mario Baccini