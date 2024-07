54enne albanese bloccato mentre lancia sedie sui tavoli di un ristorante di via Torre Clementina

Dopo una breve colluttazione in manette l’uomo già noto alle forze dell’ordine

Con in mano una chiave inglese, ha iniziato a lanciare sedie sui tavoli di un ristorante a Fiumicino. E’ accaduto ieri sera, tra le 21.30 e le 22, in via della Torre Clementina. All’arrivo sul posto dei poliziotti delle volanti l’uomo, un 54enne albanese già noto alle forze dell’ordine, ha avuto con loro una breve colluttazione. Bloccato in forte stato di agitazione è stato arrestato per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale e porto di armi e oggetti atti ad offendere.