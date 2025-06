Fiumicino, al termine i lavori per il tratto di pista ciclabile “naturalistica” tra Lungomare della Salute e via del Faro

La novità per l’estate 2025, meta sempre più di curiosi che visitano il cantiere in corso

Prende sempre più forma la novità per l’estate 2025, visto che si stanno ultimando i lavori per la realizzazione della nuova pista pedo ciclabile “naturalistica” nel tratto di collegamento, tra quella esistente sul Lungomare della Salute, con il tratto finale di via del Faro.

Meta sempre più di curiosi che “visitano” il cantiere in corso. Una passerella sul mare, larga 2,5 metri e formata da oltre 140 metri cubi di legno di castagno, per un percorso naturalistico sul mare. Lungo tutta la sua estensione è previsto un corrimano posizionato su entrambi i lati alto circa un metro, accessoriato con una fascia luminosa che illuminerà il camminamento. Tutta la struttura, totalmente amovibile, sarà semplicemente infissa nella spiaggia senza opere murarie o cemento. Infine, sarà allargata la sede stradale della rotatoria, presente alla fine del lungomare, eliminando l’attuale cordolo.