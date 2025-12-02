Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - martedì, 2 Dicembre 2025

Fiumicino al centro del dibattito sulla violenza di genere

Al convegno “Scali di Vita” l’Assessore Monica Picca richiama l’importanza del lavoro con scuole e territorio

 

La parità di genere rappresenta per Airport Handling un valore fondante, certificato secondo la norma UNI/PdR 125:2022. Un riconoscimento importante, che però non esaurisce l’impegno dell’azienda: il rispetto, l’inclusione e la tutela delle persone devono tradursi in azioni reali per garantire un ambiente di lavoro sicuro e responsabile.

 

Questi i temi trattati durante il convegno, “Scali di Vita – Quando la violenza interrompe il viaggio”, un incontro dedicato alla cultura della prevenzione, alla sensibilizzazione e al contrasto della violenza contro le donne, organizzato con l’intervento della criminologa Gabriella Marano e la testimonianza di Andrea Carnevale.

 

L’evento si è svolto questa mattina, 2 dicembre, presso l’Hotel Hilton Rome Airport di Fiumicino, ed è stato un importante momento di confronto, coinvolgendo lavoratrici, lavoratori e rappresentanti delle istituzioni.

 

Durante il dibattito è intervenuta l’Assessore del Comune di Fiumicino, Monica Picca, che ha sottolineato l’importanza di un impegno condiviso tra istituzioni, scuole e realtà del territorio: “Il Comune di Fiumicino è molto attivo in questo ambito e rappresenta un esempio virtuoso. Sul territorio abbiamo un centro antiviolenza, progetti di prevenzione nelle scuole per educare i giovani al rispetto e alla gestione consapevole delle emozioni, strumenti purtroppo non sempre presenti in altre realtà territoriali”.

 

 

“Inoltre – aggiunge Picca – grazie al protocollo d’intesa tra il Ministero dell’Istruzione e quello delle Pari Opportunità, abbiamo avviato percorsi specifici dedicati agli studenti. Il Comune di Fiumicino agisce quotidianamente attraverso i servizi sociali. Offre supporto concreto alle donne, anche dal punto di vista economico, e promuove percorsi di mediazione familiare, spesso complessi ma necessari, per tutelare le vittime ‘indirette’ di queste tragedie: i figli. Ringrazio gli organizzatori del convegno, per aver voluto affrontare questo tema con responsabilità e coinvolgendo l’intera comunità lavorativa”

 

 

 

Scritto da Fiumicino Online
Tags
Monica Picca Violenza di genere violenza donne
Articoli correlati
Politica

Fiumicino, l’opposizione attacca la giunta

martedì, 2 Dicembre 2025
Cronaca

Fiumicino al centro del dibattito sulla violenza di genere

martedì, 2 Dicembre 2025
Attualità

Aranova festeggia il Natale con il Mercatino Artigianale

martedì, 2 Dicembre 2025
Attualità

Fregene, costituita l’Assemblea delle Donne del Consultorio

martedì, 2 Dicembre 2025
Politica

Fermo pesca, pronto un apposito emendamento per istituire un Fondo Regionale

martedì, 2 Dicembre 2025
Corso di Taglio e Cucito
La tua pubblicità su Fiumicino Online
A spasso nel Natale
centro studi GoPrinz
Centro Studi GoPrinz
Natale al Parco da Vinci
Natale al Parco da Vinci
Natale al Parco da Vinci
Fantasie di Natale al Parco da Vinci