Fiumicino al centro del dibattito sulla violenza di genere

Al convegno “Scali di Vita” l’Assessore Monica Picca richiama l’importanza del lavoro con scuole e territorio

La parità di genere rappresenta per Airport Handling un valore fondante, certificato secondo la norma UNI/PdR 125:2022. Un riconoscimento importante, che però non esaurisce l’impegno dell’azienda: il rispetto, l’inclusione e la tutela delle persone devono tradursi in azioni reali per garantire un ambiente di lavoro sicuro e responsabile.

Questi i temi trattati durante il convegno, “Scali di Vita – Quando la violenza interrompe il viaggio”, un incontro dedicato alla cultura della prevenzione, alla sensibilizzazione e al contrasto della violenza contro le donne, organizzato con l’intervento della criminologa Gabriella Marano e la testimonianza di Andrea Carnevale.

L’evento si è svolto questa mattina, 2 dicembre, presso l’Hotel Hilton Rome Airport di Fiumicino, ed è stato un importante momento di confronto, coinvolgendo lavoratrici, lavoratori e rappresentanti delle istituzioni.

Durante il dibattito è intervenuta l’Assessore del Comune di Fiumicino, Monica Picca, che ha sottolineato l’importanza di un impegno condiviso tra istituzioni, scuole e realtà del territorio: “Il Comune di Fiumicino è molto attivo in questo ambito e rappresenta un esempio virtuoso. Sul territorio abbiamo un centro antiviolenza, progetti di prevenzione nelle scuole per educare i giovani al rispetto e alla gestione consapevole delle emozioni, strumenti purtroppo non sempre presenti in altre realtà territoriali”.

“Inoltre – aggiunge Picca – grazie al protocollo d’intesa tra il Ministero dell’Istruzione e quello delle Pari Opportunità, abbiamo avviato percorsi specifici dedicati agli studenti. Il Comune di Fiumicino agisce quotidianamente attraverso i servizi sociali. Offre supporto concreto alle donne, anche dal punto di vista economico, e promuove percorsi di mediazione familiare, spesso complessi ma necessari, per tutelare le vittime ‘indirette’ di queste tragedie: i figli. Ringrazio gli organizzatori del convegno, per aver voluto affrontare questo tema con responsabilità e coinvolgendo l’intera comunità lavorativa”