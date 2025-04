Firmato protocollo d’intesa per realizzare la condotta di risalita delle acque dello Stagno di Focene

Le acque saranno rilanciate verso il Canale delle Acque Alte di Maccarese

Il Sindaco di Fiumicino, Mario Baccini e l’Amministratore Delegato della Maccarese S.P.A., Claudio Destro, hanno firmato questa mattina, presso gli uffici comunali, il protocollo d’intesa per la realizzazione della condotta di risalita delle acque dello Stagno di Focene. Presente anche Andrea Renna, Direttore Generale del Consorzio di Bonifica Litorale Nord (CBLN), ente che avrà in gestione l’opera.

L’Amministrazione comunale ha promosso la realizzazione del progetto come alternativa allo smaltimento in mare delle acque irrigue raccolte e collettate nello Stagno di Focene dai canali di bonifica gestiti dal CBLN. Grazie a questa opera, le acque saranno rilanciate verso il Canale delle Acque Alte di Maccarese mediante una condotta in pressione della lunghezza di circa 5 km.

Tutte le aree interessate dalla posa in opera della condotta sono di proprietà della Maccarese S.P.A., che ha dato il proprio assenso alla costituzione della servitù di passaggio a titolo gratuito, dimostrando così la sua volontà di collaborare attivamente alla realizzazione di un progetto strategico per la riqualificazione ambientale del territorio.

“L’Amministrazione Comunale, unitamente alla Maccarese S.P.A., condivide e promuove la realizzazione di soluzioni sostenibili che puntino a migliorare e riqualificare il territorio di Fregene e Maccarese. Con questo protocollo d’intesa metteremo in atto una gestione più sostenibile delle risorse idriche locali” ha dichiarato il Primo Cittadino.

“Siamo lieti di collaborare con l’Amministrazione Comunale e il Consorzio di Bonifica Litorale Nord – aggiunge l’A.D. Claudio Destro – La nostra azienda ha sempre avuto a cuore la tutela del territorio e questa iniziativa lo conferma. La disponibilità della Maccarese S.P.A. è il nostro contributo concreto per il benessere della comunità“.