Festa patronale Frassinetti, disciplina di traffico provvisoria per il cicloraduno di domenica 25 maggio

Ecco le strade dove non sarà consentito il transito dei veicoli dalle ore 16 alle ore 18.30

Il 25 Maggio 2025, in occasione della Festa Patronale della Parrocchia Santa Paola Frassinetti a Fiumicino, si svolgerà un cicloraduno. Per permettere lo svolgimento della manifestazione verrà istituita la seguente disciplina traffico provvisoria per tutti i veicoli, compresi quelli muniti di speciali autorizzazioni in deroga ai divieti, dalle 16.00 alle 18.30 del 25 maggio, e comunque fino al termine della manifestazione:

– Chiusura al traffico veicolare, con partenza del cicloraduno dal Piazzale/Parcheggio antistante la Parrocchia Santa Paola Frassinetti in Via Giuseppe Frassinetti, Via Moschini e inversione di marcia su Viale Danubio, Via Volga, Via del Faro, Via Giorgio Giorgis, Viale Traiano, sosta su nella nuova piazza della Darsena, Lungomare della Salute, Via Visintini, Via del Faro, Via Scagliosi, Via Grecchi, Passo della Sentinella, Via Costalunga in direzione Via del Faro, Passo della Sentinella, Via Grecchi, Via Scagliosi, Via del Faro, Largo Falcone, Viale Danubio, Via Frassinetti comprese tutte le strade che intersecano il percorso, limitatamente al passaggio dei partecipanti.