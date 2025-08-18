Ferragosto intensificati i controlli sul territorio: raffica di multe e sgomberi

Oltre 170 sanzioni, 21 rimozioni e interventi su incidenti, incendi e accampamenti abusivi

In occasione del fine settimana di Ferragosto, il Comune di Fiumicino ha intensificato le attività di controllo sul territorio per garantire la sicurezza pubblica e la viabilità, con il pieno coinvolgimento della Polizia Locale e la collaborazione delle Forze dell’Ordine.

Durante il periodo tra venerdì 15 e domenica 17 agosto, sono state impiegate fino a 14 pattuglie al giorno, anche in presidio all’interno dell’aeroporto. I servizi sono stati estesi su tutte le località del territorio comunale, da Passoscuro a Fregene, da Focene a Fiumicino centro, fino all’area aeroportuale.

I NUMERI: 170 sanzioni elevate per violazioni al Codice della Strada; 21 rimozioni di veicoli in sosta vietata; circa 70 accertamenti su veicoli; 55 interventi per gestione e messa in sicurezza di turbative alla circolazione veicolare e pedonale; 2 incidenti stradali registrati, entrambi con feriti.

Di particolare rilievo l’intervento condotto a Passoscuro, in prossimità delle dune costiere, dove è stato effettuato un controllo congiunto da parte della Polizia Locale, della Capitaneria di Porto e dei Carabinieri della stazione di Passoscuro, per contrastare la presenza di accampamenti abusivi sulla spiaggia. Nel corso dell’operazione sono state comminate sanzioni amministrative ai sensi dell’Ordinanza Balneare, con conseguente sgombero degli insediamenti e ripristino dello stato dei luoghi. L’intervento ha portato anche al deferimento all’Autorità Giudiziaria di alcuni soggetti coinvolti.

Durante il fine settimana, le pattuglie sono state impegnate anche in attività di supporto a situazioni di emergenza, tra cui l’incendio divampato ad Isola Sacra; l’intervento per una persona caduta da un balcone in via Torre Clementina e l’assistenza per il danneggiamento dell’ufficio carte di identità all’interno dell’aeroporto Leonardo Da Vinci.

“Il potenziamento dei controlli durante il weekend di Ferragosto ha avuto l’obiettivo di tutelare la sicurezza dei cittadini, garantire il rispetto della legalità e prevenire situazioni di rischio, in un periodo di massima affluenza turistica – ha dichiarato la vice sindaco, Giovanna Onorati – Ringraziamo la nostra Polizia Locale e tutte le Forze dell’Ordine per il lavoro svolto con professionalità e dedizione”.