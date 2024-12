Farmacia Comunale Isola Sacra, i raccoglitori per medicinali scaduti, batterie, oli esausti e abiti usati presi di mira dagli “zozzoni”

Dr. Fabio Reposi: “Un servizio, nato esclusivamente con finalità civiche, si scontra costantemente con degrado e inciviltà”

di Fernanda De Nitto

“Da anni come Farmacie Comunali ci impegniamo per offrire ai cittadini un servizio efficiente sia in termini sanitari che sociali, tentando altresì di intervenire per la sostenibilità ambientale ed il decoro urbano” lo dichiara il dott. Fabio Reposi, direttore delle Farmacie Comunali di Aranova e Isola Sacra.

“Con queste finalità – prosegue – presso la Farmacia Comunale di Isola Sacra, sono stati installati i raccoglitori per i medicinali scaduti, per le batterie e gli oli esausti. Rifiuti speciali che sono raccolti, sia dalla ditta incaricata dal Comune di Fiumicino che da altre società specializzate in tali servizi. Da un pò di tempo a questa parte però la piccola isola ecologica si è trasformata in una vera e propria discarica abusiva”.

“L’area di raccolta di tali rifiuti diviene oggi giorno un luogo dedicato all’abbandono indiscriminato di ogni forma di rifiuto – rimarca Reposi – Tale situazione di degrado si è amplificata, con l’installazione nei pressi della Farmacia di Via della Scafa, del contenitore preposto per la raccolta degli abiti usati“.

“Oltre il degrado e l’evidente carenza di igiene tangibile in tutta l’area, vi sono, altresì, atti di vandalismo da parte di incivili che hanno più volte preso di mira i contenitori degli oli esausti, riversando i rifiuti speciali su strada e sui marciapiedi, provocando seri pericoli per l’incolumità di pedoni e automobilisti. Alla luce di tale evidente problematica ci vediamo costretti a fare un passo indietro, rispetto ad un servizio nato esclusivamente con finalità civiche e collaborative che però si scontra costantemente con degrado e inciviltà” conclude il dr. Fabio Reposi