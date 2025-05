Erasmus dei piccoli: 31 studenti della Colombo in Spagna

Nello specifico si tratta di un progetto con 3 obiettivi: la sostenibilità, l’internazionalizzazione e il miglioramento delle metodologie

di Roberto Saoncella

L’istituto comprensivo Cristoforo Colombo di Fiumicino si lancia in Europa con un progetto pluriennale destinato ai ragazzi delle elementari e delle medie. “Abbiamo ottenuto un accreditamento per 4 anni con dei finanziamenti da parte di Bruxelles a cui si sono aggiunti altri fondi del PNRR”, ha dichiarato la dirigente, Letizia Fissi.

Nello specifico si tratta di un progetto con 3 obiettivi: la sostenibilità, l’internazionalizzazione e il miglioramento delle metodologie. In merito a quest’ultimo aspetto, 3 insegnanti, due della scuola secondaria e una della primaria, sono partite lo scorso settembre per una formazione a Tenerife. Tornate a Fiumicino, hanno poi fatto quella che si chiama “diffusione di ambito”, ovvero il condividere con i colleghi del territorio, quanto appreso.

Ma è stato il progetto e-twinning, quello più atteso, ad aver entusiasmato i ragazzi. “15 alunni delle elementari e 16 delle medie sono partiti alla volta di Aguilar de Campo, nel nord della Spagna, dove sono stati accolti dal Sindaco e poi ospitati sia in hotel, che, una ventina, presso famiglie del posto. È stata un’esperienza bellissima e molto formativa”, ha aggiunto la Preside. Insieme ai compagni delle scuole spagnole, gli studenti hanno visitato il territorio e hanno realizzato i plastici delle 2 cittadine con materiali riciclati.

“Ma il progetto non finisce qui”, ha aggiunto la dirigente. “La prossima settimana verranno da noi delle insegnanti dalla Turchia per il “job shadowing”, ovvero per un confronto tra insegnanti di nazionalità diverse per trovare obiettivi e metodologie comuni”. Archiviato il primo successo, si pensa già al prossimo anno. La destinazione della mobilità potrebbe essere la Francia, e a seguire negli anni un paese dell’Est e uno del nord Europa.

“Siamo molto orgogliosi di quanto abbiamo raggiunto come scuola e che quindi possiamo offrire ai nostri studenti e a quelli che verranno – ha concluso la Fissi -. Voglio ringraziare tutte le insegnanti che da almeno 2 anni lavorano per portare avanti queste attività e le famiglie che hanno sostenuto e creduto nel nostro progetto”.