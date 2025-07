Emergenza incendi, il Sindaco Baccini invita tutti i cittadini ad adottare comportamenti preventivi

“In queste ore difficili il nostro pensiero va soprattutto alle persone coinvolte nell’esplosione avvenuta a Roma”

Emergenza incendi, in un momento tanto delicato, il Sindaco di Fiumicino, Mario Baccini, richiama l’attenzione dei cittadini sull’importanza della prevenzione, invitando tutti alla massima responsabilità, ringraziando, per l’impegno profuso, chi opera tutti i giorni, nella gestione delle emergenze causate dai diversi incendi durante queste settimane.

“Ringrazio le Forze dell’Ordine, i Vigili del Fuoco, la Polizia Locale e i numerosi volontari che in questi giorni stanno lavorando per garantire la sicurezza nei nostri territori, in un contesto di emergenza che coinvolge non solo Fiumicino, ma anche Roma e provincia – dichiara il Primo Cittadino – In queste ore difficili il nostro pensiero va soprattutto alle persone coinvolte nell’esplosione avvenuta a Roma, e che ha causato diversi feriti“.