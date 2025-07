Emergenza gatti abbandonati in aeroporto, circa 100 presenti nell’area airside del ‘Leonardo da Vinci’

Di Genesio Pagliuca, Petrillo e Bonanni “Si era parlato di una struttura comunale provvisoria per accoglierli. Ancora nulla di fatto”

“Dopo oltre quattro mesi dall’incontro ufficiale tra Comune di Fiumicino, Aeroporti di Roma, ASL Roma 3 e Città Metropolitana, la situazione dei circa 100 gatti presenti nell’area airside dell’Aeroporto ‘Leonardo da Vinci’ resta scandalosamente ferma. Una vergogna amministrativa, che si consuma nel silenzio più assoluto del Sindaco e della sua Giunta” lo dichiarano Ezio Di Genesio Pagliuca, Capogruppo PD, Angelo Petrillo, Capogruppo Lista Civica Ezio e Barbara Bonanni, Capogruppo Sinistra Italiana e Reti Civiche.

“Le associazioni animaliste – aggiungono – AVCPP, ENPA Roma, LAV Roma e Lega Nazionale per la Difesa del Cane Sezione di Ostia, hanno fatto la loro parte con dedizione e responsabilità: hanno sterilizzato, messo in sicurezza e avviato percorsi di adozione. Hanno persino proposto soluzioni alternative. Il Comune? Assente. Muto. Inerte“.

“Si era parlato di una struttura comunale per accogliere temporaneamente gli animali. Nulla di fatto – incalzano – Si era ipotizzato un’oasi felina da realizzare in tempi brevi. Rimandata a fine anno. Si erano chieste risposte scritte via PEC, credenziali per accedere alle strutture, sopralluoghi, spazi idonei. Tutto ignorato”.

“Nel frattempo, gatti nati e cresciuti in libertà vengono chiusi per mesi in box, i volontari si fanno carico di tutto, e nell’area aeroportuale continuano a registrarsi emergenze quotidiane: cucciolate abbandonate, animali disorientati, assenza di cibo e acqua, e un clima di totale incertezza. Questo non è solo disinteresse. È incapacità politica – rimarcano i consiglieri dell’Opposizione – È superficialità nella gestione amministrativa. È una grave mancanza di rispetto nei confronti di chi ogni giorno si rimbocca le maniche per colmare i vuoti lasciati dall’Ente pubblico“.

“Per quanto ci riguarda, denunciamo con forza questo comportamento irresponsabile del Comune di Fiumicino, che non solo non risolve, ma complica le cose e scarica tutto sulle spalle delle associazioni. Chiediamo un’immediata inversione di rotta: non bastano le promesse, servono atti concreti, tempi certi, risposte ufficiali. Il benessere animale non è una questione accessoria: è un dovere morale e istituzionale. Continuare a ignorarlo significa condannare decine di animali a una sofferenza evitabile e mortificare il lavoro dei cittadini e delle associazioni che operano per il bene collettivo. Il tempo delle attese è finito” concludono Ezio Di Genesio Pagliuca, Angelo Petrillo e Barbara Bonanni